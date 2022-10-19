«Це підготовка до масової депортації українців» – Данілов про указ Путіна щодо воєнного стану на окупованих територіях

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на указ президента Росії Володимира Путіна щодо запровадження воєнного стану на окупованих територіях.

«Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний», – заявив він.

19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Це рішення мотивується тим, що «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила».

Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.