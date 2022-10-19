США звинувачують кількох росіян у порушенні санкцій

Міністерство юстиції США звинуватило п’ятьох громадян Росії в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. Як йдеться на сайті відомства, серед обвинувачених – Юрій Орєхов, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін, Сергій Туляков, а також Артем Усс – син губернатора Красноярського краю Олександра Усса та засновник компанії «Сибуголь».

«17 жовтня 2022 року Орєхов був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії, обидва за запитом США і проходитимуть процедуру екстрадиції», – йдеться у повідомленні.

Звинувачення висунуті за 12-ма пунктами, пов’язаними з роботою глобальної мережі із закупівель, контрабанди та відмивання грошей.

«Обвинувачені були посібниками олігархів, організували складну схему незаконного отримання американських військових технологій та венесуельської нафти під санкціями через безліч угод з участю підставних компаній та криптовалюти. Їхні зусилля підірвали безпеку, економічну стабільність і верховенство закону у всьому світі», – заявив прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс.

Повідомляється, що Орєхов був співвласником та директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) – приватної компанії з торгівлі промисловим обладнанням та товарами, розташованої у Гамбурзі. Іншим власником NDA GmbH, за даними міністерства, є Артем Усс.

NDA GmbH використовувалася як підставна компанія для купівлі в американських виробників секретних військових технологій і технологій подвійного призначення, включаючи сучасні напівпровідники та мікропроцесори, що використовуються у винищувачах, ракетних системах, боєприпасах, радарах, супутниках та інших космічних додатках. Ці товари поставлялися російським компаніям, включаючи підсанкційні «Радіоавтоматика», «Радіоекспорт» та «Абтронікс», які обслуговували російський оборонний сектор. Деякі з тих же електронних компонентів, отриманих у рамках злочинної схеми, було виявлено у російській зброї, знайденій в Україні, йдеться у повідомленні.

Представник ФБР заявив, що було ліквідовано складну злочинну мережу, що складається щонайменше із п’яти громадян Росії та двох громадян Венесуели.