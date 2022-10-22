У Херсоні майже повністю зник інтернет – NetBlocks

В окупованому російськими військами Херсоні майже повністю зник інтернет. Це випливає з даних проєкту NetBlocks, який відстежує роботу мережі в реальному часі.

«Поточні метрики показують, що мережі в Херсоні (Україна), які були перенаправлені до Росії через російсько-кримського інтернет-провайдера «Міранда», відключилися», – йдеться в повідомленні.

Раніше в суботу окупаційні сили в Херсонській області зажадали від жителів міста негайно покинути Херсон. Причиною такого заклику називають напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку обстрілів та загрозу «терористичних атак».

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram заявив, що російські окупанти поширюють «цинічні фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона».

«Під цим надуманим приводом загарбники та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або в Росію. Херсонці, я вас дуже прошу, – ігноруйте їх вимоги, заради ж вашої безпеки. Не піддавайтеся на ці цинічні провокації», – звернувся Янушевич.

Призначена Росією так звана «адміністрація» у Херсоні вже понад тиждень каже жителям Херсона та правобережних районів області переїхати на лівий берег, або до анексованого Криму та російських регіонів.

За оцінками окупаційних сил, з правого берега Дніпра виїхало кілька десятків тисяч людей, але незалежної оцінки цифр немає. Українська влада звинувачує Росію у депортації населення.

Раніше, на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Риторика змінилася цього тижня: генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що стосовно Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

Офіційний Київ має побоювання, що російські військові можуть підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб уповільнити наступ України. Це може спричинити затоплення населених пунктів, у тому числі й частини Херсона. Росія, у свою чергу, звинувачує у планах підриву ГЕС Україну.