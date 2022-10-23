Херсон. Втеча окупантів чи бій до останнього солдата?

Що відбувається на Херсонщині? До чого готуються російські окупанти? В якому стані зараз звільнені території півдня України? Як на деокупованих територіях живуть люди і як долають наслідки окупації? Чи час повертатися до звільнених районів Херсонщини тим, хто залишив свої будинки? Та чи будуть покарані ті жителі півдня, що пішли на співпрацю з російськими окупантами. Про все це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

Окупований Херсон залишила значна частина населення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 22 жовтня. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські окупанти, які залишилися у місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Російські військові готують Херсон до вуличних боїв, стверджують в Генеральному штабі ЗСУ.

Напередодні у Генштабі повідомляли, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих.

Окупаційна влада повідомила про евакуацію з Херсону «державних установ» та населення.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону «ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти». Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як «живий щит».

«Депортація до депресивних регіонів РФ»

Юрій Соболевський називає «депортацією» евакуацію, яку проводять окупанти з правобережної частини Херсонщини.

Окупанти розповсюджували фейки, що ЗСУ зітруть Херсон з обличчя землі

– До того, як окупанти запустили цю програму, нібито переселення тимчасове. Вони створили максимальну атмосферу паніки. Вони розповсюджували фейки, що ЗСУ зітруть Херсон з обличчя землі, буде велика кількість руйнувань і для людей єдина можливість врятуватися – це виїзд зараз із правого берега на лівий. Адже сьогодні вони навіть не приховують, що цих людей вивозять до Криму, не до інших територій Херсону.

– У нас вже є інформація, що після Криму цих людей через який час планують вивозити до РФ. Саме тому їм зараз розповідають, що кожному з них буде надано житловий сертифікат і кожен з них зможе там отримати житло на території РФ. Ми розуміємо, що мова йтиме про, в першу чергу, депресивні регіони РФ, там де є житловий фонд і є велике побоювання, що ці люди не матимуть можливості повернутися до України.

На думку Соболевського, Росія вдається до таких дій зараз саме через те, що не змогла скорити Херсонщину.

Перша мета – це все ж зменшити кількість українського населення на Херсонщині

– Якщо ми побачимо, то всі їхні ініціативи, які вони намагалися запровадити в області, і впровадження рубля, і запуск навчання за російською програмою... Скажімо так, що дуже обмежений мали результат. Ще в минулому місяці орки (російські військові – ред.) робили рейд по підприємцях через те, що вони досі не встановили цінники в рублях. Насправді таких дуже багато було. Тому перша мета – це все ж зменшити кількість українського населення на Херсонщині, а друга мета – це покращення своєї демографічної ситуації в Росії, у своїх депресивних регіонах за рахунок наших людей. Тому що в них дуже великий акцент насправді на дітях.

Перший заступник голови облради підкреслює, що саме з метою переселення українських дітей до своїх регіонів окупантами була оголошена на Херсонщині програма по так званому оздоровленню

Певну кількість дітей все-таки вивезли, на жаль. І вже є інформація, що вони зараз працюють по наших дитячих будинках

– Вони розпочали так звану програму оздоровлення дітей, на щастя, невелика кількість батьків погодилася віддати своїх дітей. Але це було, і певну кількість дітей все-таки вивезли, на жаль. І вже є інформація, що вони зараз працюють по наших дитячих будинках. Вони готують їх так само до вивозу на територію Криму спочатку, а потім, скоріш за все, на територію РФ.

Соболевський впевнений, що оголошення окупантами евакуації з правого на лівий берег Дніпра жителів Херсонщини має на меті в чергове обмежити переміщення людей.

– Якщо ми згадаємо, то з початку війни будь-який рух між громадами був заборонений. Стояли блокпости, вони не пропускали нікого. Потім вони почали пропускати людей, але пропускали після ретельної перевірки. Зараз хочу нагадати, що Путін (президент РФ – ред.) ввів воєнний стан на території Херсонщини. Так само це викликало посилення фільтрації, збільшило кількість блокпостів, дуже сильно насправді змінилося відношення на тих блокпостах, що були для людей. Вони стали більш жорсткі, і більш ретельно перевіряти особисті речі та документи людей.

– Їхня мета – обмеження людей, це більший контроль над областю, тому що вони розуміють, що дуже сильний рух спротиву. І зараз, коли вони фактично тікають з правобережжя, це може бути період часу, коли буде прояв нашого спротиву додатково.

Заступник голови облради радить жителям окупованої Херсонщини не погоджуватися на евакуацію, яку проводять російські сили.

– Ні в якому разі не можна погоджуватися з окупантами на цю депортацію. Тому що ризики дуже великі, тому що люди не зможуть потім повернутися до України. Зараз, на жаль, ситуація там зараз настільки складана, що будь-які ризики небезпечні для життя та здоров'я людини.

Якщо поряд з вашим будинком немає укриття, ваше життя може врятувати найближча лікарня

– На мою особисту думку, краще буде залишатися вдома, підготуватися до можливих бойових дій, повинен бути запас їжі, води, аптечка для надання першої медичної допомоги. Потрібно чітко розуміти, де розташоване найближче укриття, вони є насправді, зараз там складна ситуація, вона була складна і на початку війни. Міських комунальних укриттів там велика кількість, питання щодо готовності до цих подій. Вже потім будемо розбиратися з цим. Але ще раз хочу зазначити, що обласні лікарні – це по суті є гуманітарні центри і фактично в кожній з них є укриття, які підготовленні до прийняття великої кількості людей.

– Тому, якщо поряд з вашим будинком немає укриття, ваше життя може врятувати найближча лікарня. Крім того, там вже є лікарі, які зможуть надати медичну допомогу, якщо буде така необхідність. Ми дуже будемо сподіватися, що все це не буде необхідним для наших людей.

– Ще раз хочу зазначити, що ЗСУ не воює з власним народом, ми, в першу чергу, звільняємо наших людей, а вже потім міста, території та інше, тому там не буде масштабних руйнувань, якщо не буде провокацій з боку російської армії, яка може обстріляти місто, і сказати, що це зробили ЗСУ.

Битва за Херсон

Херсонський депутат сумнівається, що росіяни будуть битися за Херсон до останнього солдата.

Велику кількість «мобіків». Бойовий дух взагалі не низький, він відсутній взагалі. Там люди, яких під примусом привезли

– Дуже великі сумніви, насправді є, що вони будуть за щось битися до останнього солдата, тому що моральний дух у них дуже низький. І це так, це ми бачимо і на інших напрямках, і на півдні нашої країни. До того ж є інформація, що велику кількість «мобіків» (мобілізовані – ред.) привезли до Херсону, там бойовий дух взагалі не низький, він відсутній взагалі. Там люди, яких під примусом привезли. Які не є навченими, які не є дисциплінованими у військовому плані.

– Крім того, військові, за нашою інформацією, вони вже давно вирішили, що Херсонщину треба залишати. Саме російські військові, вони намагалися погодити це рішення в Кремлі. Але ж Москва зробила такі політичні інвестиції саме у Херсон, це єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити та зробити там окупацію. І стільки їх пропаганда вже розповідала всьому світу, що «Херсонщина – це Росія» і «Росія тут назавжди». Ніхто довго на себе не міг взяти це рішення, тому що їхня власна аудиторія не змогла б це прийняти.

Каховська ГЕС та загроза теракту

Соболевський не виключає, що російські військові можуть вдатися до теракту, влаштувавши підрив греблі Каховської ГЕС.

– Ви знаєте, на жаль, ми воюємо з країною, яка фактично є мавпою з гранатою і для неї немає ніяких правил ведення війни. Ця країна, яка воює, не рахуючи жертв серед мирного населення, як своїх громадян, так і громадян інших країн. Тому, там може бути насправді будь-який сценарій. На жаль, підтверджується інформація про те, що вони, дійсно замінували ці інженерні конструкції і зараз мінують, або вже замінували саму дамбу для її підриву.

Треба враховувати і те, що може бути найгірший сценарій з цією дамбою

– В неї (ГЕС – ред.) насправді таке спорудження міцне, що його неможливо знищити без застосування ядерної зброї, для того, щоб повністю знищити дамбу. Вона будувалася вже з таким велика розрахунком в тому числі і з веденням бойових дій. Але її дійсно можна підірвати, якщо ти її контролюєш. І зараз той факт, що український персонал не допущений, щоб додати деякий час, їх всіх вигнали, їх не допускають до роботи, це викликає дуже велику стурбованість, що вони можуть це зробити (підірвати – ред.). Все-таки я сподіваюся, що це з їхнього боку ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.), щоб створити додаткову паніку в області, щоб люди погоджувалися на депортацію. Треба враховувати і те, що може бути найгірший сценарій з цією дамбою.

«Там просто руїни»

За даними Офісу президента, на Херсонщині деокуповано 88 населених пунктів. Продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях, повідомили в відомстві. Соболевський розповів, що зараз відбувається в деокупованих селах.

Дуже великий ступінь руйнувань – і лікарня, і школа, більша кількість підприємств, інфраструктури. Вона просто знищена

– Це наші люди. Вони дійсно неймовірні, різна ситуація в різних населених пунктах. В деяких з них невеликі пошкодження. Пошкоджені всі, але руйнування різні. Наприклад, є Велика Олександрівка, там просто руїни. Там дуже великий ступінь руйнувань – і лікарня, і школа, більша кількість підприємств, інфраструктури. Вона просто знищена «орками», або пограбовані так, що там з нуля потрібно будувати.

У нас єдина країна, єдиний народ, він дуже крутий і незламаний

– Але люди запитують, як там Миколаїв? Як там Київ? Сильно обстрілюють? Тобто, зрозумієте, це все під фон артилерійських канонад, це все чують люди. Час від часу там прильоти, люди турбуються про те, що обстрілюють Київ. Це ще раз говорить про те, що дійсно у нас єдина країна, єдиний народ, він дуже крутий і незламаний. Людям там дуже важко.

– Зараз життя повертається до цих населених пунктів, зараз проводяться ремонтні роботи для поновлення енергозабезпечення, водопостачання, газопостачання. Туди постійно завозиться гуманітарна допомога від великої кількості організації. Зараз там поновлює роботу і «Укрпошта», це дуже важливо, тому що людям потрібно видавати пенсії. «Укрпошта» також надає нам можливості передавати якісь засоби гігієни, не тільки поштові послуги.

Соболевський наголосив, що в деокупованих селах залишається багато пенсіонерів, які не оформлювали картки для отримання пенсії. Під час окупації та припинення роботи «Укрпошти» ці люди залишились без матеріальних засобів існування. Тому зараз все це відновлюється.

– Пенсіонери знову зможуть отримувати готівку та використовувати ці кошти. Крім того, працююче відділення «Укрпошти» буде саме сприяти допомозі цим населеним пунктам, щоб завдяки ресурсам «Укрпошти» так само пересилати туди допомогу.

«Не хочуть говорити про окупацію»

За словами депутата, більшість людей, які пережили російську окупацію не хочуть розповідати про це.

Всі розповідають, що вони намагалися уникати будь-яких контактів з окупантами

– Це, дійсно, настільки психологічна травма для будь-якої людини – стільки часу бути в зоні ведення бойових дій, в окупації. Всі розповідають, що вони намагалися уникати будь-яких контактів з окупантами. Тому що це був постійний ризик. Деякі розповідали, як до них заходили, як забирали майно, як забирали їжу, як забирали транспортні засоби.

– В першу чергу, там дуже складно було представникам місцевого самоврядування та державних комунальних підприємств. Тому що їх цікавили активи цих підприємств, майно. Тобто вони шукали керівників для того, щоб ті показали їм та передали все це майно, в тому числі і автомобільний транспорт.

Більшість підприємств та державних установ пограбовані, стверджує Соболевський.

– Вони (російські військові – ред.) пограбували все, вони позабирали шкільні автобуси, намалювали на них зетки і використовували для власних потреб. Так само намагалися вони майно тієї ж самої «Укрпошти» використовувати і частково транспортні засоби вилучали. Вони пограбували лікарню. Вони її фактично знищили.

Не хочуть говорити, навіть згадувати не хочуть про цей період окупації. Вони постійно хочуть говорити про те, що є зараз

– Насправді це стосується не лише Великої Олександрівки, але в деяких населених пунктах, там просто наші хлопці розвозили ліки, просто залишили в будинку лікаря, тому що лікарні просто немає. Там немає, куди ліки звозити. У нас зараз фактично її (головної лікарки – ред.) будинок – це і є лікарня в цьому селі.

– Там ступінь руйнувань дуже великий і люди, знаєте, настільки радіють звільненню. Але не хочуть говорити, навіть згадувати не хочуть про цей період окупації. Вони постійно хочуть говорити про те, що є зараз. Це фантастичне відчуття насправді, і люди спілкуються на дуже великому позитиві.

Ризики повернення додому

Разом із цим, у звільнених селах ще залишається проблема з електропостачанням через численні пошкодження, каже Соболевський. Через масштабні руйнування та загрози опалювальному сезону, депутат радить тим, хто виїхав із цих сіл, поки не повертатися додому.

Там ще немає умов для безпечного і комфортного проживання. Крім того, ще дуже близько лінія фронту і це теж ризики

– Дуже велика кількість людей повертається в ці звільнені села, а там ще немає умов для безпечного і комфортного проживання. Крім того, ще дуже близько лінія фронту і це теж ризики. В самих населених пунктах розмінування вже проведено, в більшості, але там дуже великі території. Там ці роботи дуже довго будуть тривати. Там дуже були інтенсивні бойові дії, там все було в укріпленнях, окопах, в залишках військового обладнання БК. Там зараз працюють спеціальні групи розмінування, але це все час і ризики для людей.

– Крім того, зима дійсно буде складною. Попри всі зусилля, які робить влада, й інше забезпеченням цих населених пунктів усім необхідним, там буде дуже складно. Тому, якщо є можливість краще поки що не повертатися. Взагалі краще виїхати з певних населених пунктів, там, де руйнування дуже сильні, щоб пережити цю зиму в більш безпечних умовах.

Відбудова Херсонщини

Соболевський зауважує, що є такі населені пункти, які зруйновані повністю і там взагалі жити неможливо.

– Є у нас населені пункти, де зараз по дві особи проживають. Деякі села, там не було і до початку масштабної війни багато людей. Але, на жаль, є такі, що ступінь руйнувань така, що простіше напевне будувати з нуля, щоб відновлювати.

– Кількість руйнувань вона така, що Україна сама не зможе швидко це поновити. Тому зараз є практика, коли країни Європи, країни світу обирають області України, які вони готові брати під патронат. Херсонщина не є виключенням. Так само у нас будуть і вже йдуть перемовини, будуть міжнародні партнери, які будуть надавати нам допомогу по відбудові. Вже з ними ми будемо проговорювати, в якому форматі це буде. Це будуть, можливо, їхні будівельні компанії, які будуть заходити, які будуть пропонувати громадам проєкти і після громадських обговорень вже реалізовувати їх на нашій території.

Доля затриманих окупантами херсонців

За даними херсонських журналістів, яким також вдалося побувати на деокуповних територіях, більшість людей турбує той факт, що в селах залишаються без покарання ті, хто допомагав окупантам. Соболевський каже, що такі люди мають бути покарані. Він запевнив, що цим вже займаються українські правоохоронні органи.

– Не можу говорити деталі, але можу сказати на 100%, що цим займається і Служба безпеки України, і цим займається Національна поліція України і не тільки Головне управління в Херсонській області. Цим займається так само Генеральна прокуратура. Робота в цьому напрямку насправді дуже масштабна проводиться.

Заступник голови облради нагадав про велику кількість викрадених окупантами людей. Декого вже звільнили, каже він, але багато тих, кого досі не відпустили і їхня доля невідома.

– Вони постійно когось затримують, тримають, через деякий час більшість насправді людей вони відпускають, затриманих. Але є відсоток, і він немаленький, людей, яких вони не відпускають і з якими потім немає зв’язку взагалі. Не допускають членів родин до них, не дають можливість передавати їжу, а в деяких випадках говорять, що в нас немає таких людей. Хоча родичі на 100% впевнені, що ці люди там.

Будемо розшукувати кожну людину. І будемо сподіватися, що ці люди ще живі

– Були свідки, які бачили що саме росгвардійці затримували цю людину і вивозили. І це найбільше небезпечно, тому що знайти таку людину дуже складно, практично, поки що це неможливо. Але я впевнений, що будемо розшукувати кожну людину. І будемо сподіватися, що ці люди ще живі і ми зможемо повернути їм волю.

Основними місцями утримання українців окупантами є Нова Каховка та Херсон, каже Соболевський.

– Ми знаємо, декілька локацій в Новій Каховці є, і значно більше локацій в самому Херсоні, де людей тримають. Це не тільки СІЗО, не тільки поліція і будівлі СБУ. Насправді їх декілька десятків – місць в Херсонській області, там, де ми знаємо, проводились катування людей, там, де їх тримали і тримають зараз.

Але, як зазначив, депутат, не кожному, кого окупанти відпускають, вдається виїхати на підконтрольну владі України територію.

– Деяким з них вдається, деякі не можуть, тому що забирають документи. Їм говорять, що зобов’язані залишатися на території Херсонської області, що не пройдуть фільтраційні блокпости і вони зобов’язані по першому виклику, по телефонному дзвінку, з’являтися та давати якісь там покази далі. Тобто, в нас є випадки, коли людей відпускали, люди виїжджали на вільну територію і вже там детально розповідали, що там відбувалося.

Нещодавно в ЗМІ зʼявилася інформація про звільнення Ігоря Колихаєва, якого окупанти затримали, коли він перебував на посаді мера Херсона. Ми спитали в заступника голови облради, що йому про це відомо.

– В мене немає інформації стосовно того, де зараз перебуває Колихаєв і в якому він стані.

«Колаборантів будуть рвати на шматки»

Як відзначив Соболевський, війна та окупація стала такою собі перевіркою не тільки для звичайного населення, але й для влади та депутатського корпусу, зокрема Херсонщини.

– Дуже по-різному себе проявили, в тому числі депутати Херсонської обласної ради. Знаєте, я завжди казав, що війна і окупація це дуже складний іспит, який кожному з нас довелося здавати. І на жаль, не всі його здали, і права на перездачу ж його не буде. Деякі дійсно проявили себе дуже круто. Це люди, з якими ми працювали, які відкривали гуманітарні центри, возили їжу, ліки, знаходили транспорт для евакуації людей тихенько, дуже багато чого робили. Є такі, які усунулись просто від цієї ситуації. Хтось перебував на території Херсонщини, хтось виїхав і нічого не робив для херсонців, для мешканців Херсонської області. Є і зрадники, на жаль.

– Хтось вирішив для себе, що попри особисті ризики він до кінця буде боротися за Україну, за Херсонщину. А хтось вирішив, що для нього це нагода покращити своє матеріальне становище, отримати якусь більшу владу і зрадив херсонців, зрадив усіх українців, зрадив самого себе, я вважаю.

Зважаючи на останні події на південному фронті, настрій в тих, хто обрав бік окупантів, не дуже бадьорий, каже Соболевський.

Дуже важкі були часи в окупації, люди дуже багато страждали від цього. Тому реакція буде жорстка

– Коли всі ці зрадники колаборанти бачать, як тікають їхні господарі фактично, я думаю, що настрій в них відповідний. Але в усього своя ціна. І їм потрібно буде сплатити свою ціну так само за свою зраду. Кому більше пощастить, той буде арештований, буде відповідати вже перед законом у встановлений законодавством спосіб за свої дії. Кому пощастить трохи менше, думаю, що там самі херсонці це питання будуть вирішувати насправді дуже масштабно. Тому що настрій у людей такий, що колаборантів, їх будуть на вулицях просто рвати на шматки, як тільки підуть російські війська. Там всі знають, хто зрадив, хто не зрадив своїх сусідів, тому розмова там буде дуже короткою насправді. Тому, що дуже важкі були часи в окупації, люди дуже багато страждали від цього. Тому реакція буде жорстка.

– Є дві великі різниці – щось знати, щось доказати. Я дуже сподіваюсь, що, все ж таки, колаборанти будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і вони не зможуть використати специфіку нашого законодавства щодо притягнення до відповідальності. Але впевнений, що, на жаль, будуть випадки, коли саме завдяки юридичним нюансам деякі з них можуть, як мінімум, дуже затягувати процес притягнення до відповідальності.