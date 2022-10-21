Росія планує підірвати Каховську ГЕС, Ізраїль відмовився давати ППО Україні?

- Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Росією теракту на Каховській ГЕС на окупованій частині Херсонщини. За його словами, російська армія заклала вибухівку в конструкцію енергетичного об’єкту. Тепер Росія зможе провести операцію «під чужим прапором», звинувативши у підриві електростанції Україну, каже Зеленський.
- Жителі центральної України не дотрималися вимог «Укренерго» економити електрику в домівках, тому енергокомпаніям довелося запровадити режим аварійних відключень в різних містах країни.
- Ізраїль відповів на прохання України терміново передати системи ППО для захисту від іранських дронів-камікадзе відмовою. Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що надання Україні ППО було б «переходом кордонів» і не відповідає національним інтересам його країни. Водночас Ізраїль готовий передати Україні систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.
- Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.
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