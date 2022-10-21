Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Росія планує підірвати Каховську ГЕС, Ізраїль відмовився давати ППО Україні?

  • Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Росією теракту на Каховській ГЕС на окупованій частині Херсонщини. За його словами, російська армія заклала вибухівку в конструкцію енергетичного об’єкту. Тепер Росія зможе провести операцію «під чужим прапором», звинувативши у підриві електростанції Україну, каже Зеленський.
  • Жителі центральної України не дотрималися вимог «Укренерго» економити електрику в домівках, тому енергокомпаніям довелося запровадити режим аварійних відключень в різних містах країни.
  • Ізраїль відповів на прохання України терміново передати системи ППО для захисту від іранських дронів-камікадзе відмовою. Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що надання Україні ППО було б «переходом кордонів» і не відповідає національним інтересам його країни. Водночас Ізраїль готовий передати Україні систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.
  • Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG