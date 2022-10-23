«Росія все це вже підготувала» – Зеленський і Кулеба про слова Шойгу щодо «брудної бомби»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Києвом провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби», про що заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонної розмови з колегами в країнах НАТО.

«Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко» – зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

«По-перше, Україна є відданою стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі», – вважає очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше 23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та його французький колега Себастьян Лекорню обговорили ситуацію в Україні.

При цьому російський міністр звинуватив Київ в можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

«Шойгу довів до французького колеги свою стурбованість з приводу можливих провокацій з боку України з застосуванням «брудної бомби», – цитує Шойгу пресслужба міністерства.

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Раніше президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

Як вважають фахівці, на момент розпаду СРСР Україна на своїй території мала третій за потужністю ядерний арсенал світу, але відмовилася від ядерної зброї і втратила ядерний статус у 1996 році.