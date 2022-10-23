У Росії «стурбовані» можливим застосуванням «брудної бомби»

У російському Міністерстві оборони Росії заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та його французький колега Себастьян Лекорню обговорили ситуацію в Україні.

При цьому російський міністр міністр звинуватив Київ в можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал із звичайною вибухівкою.

«Шойгу довів до французького колеги свою стурбованість з приводу можливих провокацій з боку України з застосуванням «брудної бомби», – цитує Шойгу пресслужба міністерства.

Французька сторона наразі не повідомляла про цю розмову. Українська сторона наразі не реагувала цю заяву Шойгу.

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Раніше президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

Як вважають фахівці, на момент розпаду СРСР Україна на своїй території мала третій за потужністю ядерний арсенал світу, але відмовилася від ядерної зброї і втратила ядерний статус у 1996 році.