Правозахисники: ізраїльські ракети знищили в Сирії одне з підприємств зі складання іранських дронів

Правозахисники із організації «Сирійська наглядова рада з прав людини» (SOHR) твердять, що 21 жовтня Ізраїль завдав удару по військовому аеропорту Дімас у Сирії і знищив обладнання з виробництва іранських безпілотних літальних апаратів.

За повідомленням, ракети поцілили в обладнання, яке використовувалося для складання безпілотників іранського виробництва.

Правозахисники вказують, що в січні 2022 року до військового аеропорту Дімас у передмісті Дамаска з аеропорту Т4 на околицях Хомса прибули партії зброї, боєприпасів і деталей для виробництва безпілотників.

Раніше непідтверджені дані про знищення підприємства з виробництва безпілотників поширювалися в соцмережах. У повідомленнях не вказано, чи могли вироблені в Сирії іранські безпілотники використовуватися в Україні російськими військами.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

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Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.