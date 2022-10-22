Іран засудив заклик до розслідування ООН використання Росією його безпілотників проти України

Іран 22 жовтня розкритикував заклик Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН розслідувати заяви про використання Росією безпілотників іранського виробництва для нападу на Україну.

Речник міністерства закордонних справ країни Нассер Канаані заявив, що ініціатива, оголошена 21 жовтня, є «неправдивою та безпідставною», і що її «рішуче відхиляють та засуджують».

«Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії», – цитує Канаані сайт МЗС Ірану.

Представник відомства заявив, що Тегеран «без вагань» захищатиме свої інтереси, але не навів подробиць.

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У листі, підписаному їхніми представниками в ООН і яке цитує агентство Reuters, три європейські країни 21 жовтня підтримали заклик України в понеділок до розслідування ООН, стверджуючи, що використання безпілотників порушує резолюцію Ради безпеки ООН (РБ ООН) 2231, яка схвалює ядерну угоду з Іраном 2015 року між Тегераном і світом.

Раніше Росія погрожувала «переглянути співпрацю» із генеральним секретарем ООН у разі, якщо ООН відправить експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими для ураження цивільної інфраструктури України та ударах по містах.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

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Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.