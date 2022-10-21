У Брюсселі триває саміт ЄС: говорять про допомогу Україні, Китай та Іран

Лідери Європейського Союзу зустрічаються 21 жовтня в Брюсселі на другий день саміту блоку. На порядку денному: обговорення економічних зв’язків із Китаєм, подальша допомога Україні та покарання Ірану за надання Росії дронів для ударів по українських цивільних об’єктах.

Учасники саміту планують «стратегічне обговорення» своїх зв’язків із Китаєм після того, як Європейська комісія – виконавчий орган блоку – раніше цього тижня заявила, що ЄС повинен розглядати Пекін скоріше як конкурента.

Як повідомляють міжнародні медіа, канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодився розглянути тимчасові обмеження видатків на газ, але подальших деталей наразі немає.

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Зустріч відбувається напередодні першого повноцінного саміту ЄС з групою країн Південно-Східної Азії (ASEAN), запланованого на 14 грудня.

Польща та три країни Балтії запропонували посилити санкції проти Росії, в тому числі заборону на імпорт алмазів, але малоймовірно, що це буде погоджено 21 жовтня, оскільки будь-яке таке рішення вимагатиме одностайності між 27 країнами, яких немає.

У перший день саміту 27 лідерів ЄС обговорили спільний підхід до гострої енергетичної кризи, яка охопила блок після вторгнення Росії в Україну в лютому.

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20 жовтня ЄС запровадив швидкі, але обмежені санкції проти Ірану за постачання безпілотників для війни Росії в Україні.

Деякі країни ЄС хочуть ширших санкцій проти Ірану. Очікується, що саміт також засудить застосування Тегераном сили проти учасників протести, викликаних смертю під вартою поліції 22-річної Махси Аміні, затриманої за «неналежне» носіння обов’язкової хустки.