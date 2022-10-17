Міністри ЄС схвалили створення місії з навчання українських військових

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу 17 жовтня ухвалили рішення щодо створення місії Європейського союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM).

«Метою місії є сприяння підвищенню здатності Збройних сил України ефективно проводити військові операції, щоб дозволити Україні захистити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, реалізовувати свій суверенітет і захищати цивільне населення», – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської ради.

Метою місії буде насамперед навчання і спеціалізована підготовка українських військовослужбовців на території ЄС. Передбачається, що у програмі візьмуть участь до 15 тисяч українських військових.

Оперативний штаб місії розташовуватиметься у Брюсселі, її командувачем призначено віцеадмірала Ерве Блежана. На її діяльність буде виділено понад 100 мільйонів євро. Навчання проводитимуть у різних країнах, зокрема Франції та Польщі. МЗС Угорщини повідомило, що ця країна не підтримала ініціативу з підготовки українських військових у Європі і не візьме в ній участі.

Також міністри домовилися про виділення із Європейського фонду миру ще 500 мільйонів євро для закупівлі озброєнь для України. Йдеться вже про шостий такий транш.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до засідання ради міністрів закордонних справ ЄС прямо із бомбосховища в Києві, в якому він перебував у зв’язку з повітряною тривогою. Зранку 17 жовтня Київ, як і низку інших населених пунктів, атакували російські безпілотники іранського виробництва. Як написав Кулеба у твітері, він закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану у зв’язку з постачанням цих безпілотників, а також ухвалити 9-ий пакет санкцій проти Росії.

Іран заперечує постачання Росії безпілотників Shahed-136 (у російській термінології «Герань-2»). Представники ЄС заявляють, що необхідні чіткі докази постачання з Ірану, низка країн заявляють про необхідність санкцій проти Тегерана, якщо факт постачання підтвердиться.