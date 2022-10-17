Міноборони закликає не публікувати бортові номери дронів-камікадзе

Міністерство оборони України закликало громадян не публікувати бортові номери дронів-камікадзе, якими армія Росії завдає ударів по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

«З цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі? Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон», – наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вранці і вдень 17 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл України. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе. Після цього низка українських політиків (зокрема, мер Києва Віталій Кличко, народний депутат Олексій Гончаренко та радник міністра МВС Антон Геращенко) опублікували фото уламків БПЛА, на яких було видно їх бортові номери.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.

У ЗСУ припустили, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що такі БПЛА є ефективнішими для враження об'єктів критичної інфраструктури, ніж для атак по людях.

10 жовтня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила у Ірану 2400 таких БПЛА.

17 жовтня Україна заявила, що домагатиметься міжнародних санкцій проти Ірану через використання армією РФ дронів-камікадзе іранського виробництва у війні проти України.

Іран заперечує постачання дронів-камікадзе для російської армії.