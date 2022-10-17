Боррель: ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро і шукає докази участі Ірану у війні

Європейський союз збільшує військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро й запускає військову навчальну місію, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«У той час, як Дмитро Кулеба звертається до ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 мільярда євро і запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові напади Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а лише зміцнять її», – написав Боррель у твітері 17 жовтня.

Раніше сьогодні він також заявив, що Європейський союз шукає конкретні докази участі Ірану у війні Росії проти України – на тлі нової атаки дронами-камікадзе на інфраструктурні об’єкти в Україні.

Як військові відомства, так і світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їх конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400).

Речник іранського Міністерства закордонних справ Насер Канаані заперечив, що Тегеран надавав зброю будь-якій стороні конфлікту.

«Опубліковані новини про те, що Іран надає Росії безпілотники, мають політичні цілі, і їх поширюють західні джерела. Ми не надавали зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни», – сказав Канаані під час щотижневої пресконференції 17 жовтня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС, закликав надати додаткову протиповітряну оборону і запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

«Я став, мабуть, першим міністром, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища – в Києві сирени. Закликав ЄС: надати більше ППО і боєприпасів; запровадити санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути сильним», – написав Кулеба у твітері.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові сьогодні вранці знищили 37 зі 43 дронів, які запустили війська РФ.

Внаслідок нападу пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Відомо про трьох загиблих у Києві і щонайменше трьох – на Сумщині.