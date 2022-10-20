Україна робить все, щоб отримати більше сучасних систем ППО та ПРО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що настане день, коли українське небо стане повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і «будь-яких інших носіїв зла».

«Російські війська продовжують завдавати ударів ракетами й дронами по наших електростанціях. Зрештою й така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все, щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Крім того, президент зазначив, що «ситуація на передовій залишається важкою».

«Особливо на Донбасі – той же Бахмутський напрямок – і на деяких напрямках на півдні. Але тримаємо позиції. Захищаємо нашу землю. Поступово рухаємося, витісняючи ворога. І обовʼязково забезпечимо Україні перемогу… Цієї доби маємо і збиті ракети, і збиті іранські дрони. На жаль, збиваємо поки не всі. Є й влучання, є руйнування. Але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу», – сказав президент.

Добігає кінця двісті тридцять дев’ята доба протистояння України російському повномасштабному вторгненню.