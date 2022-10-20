Шольц побоюється, що стеля цін на газ призведе до його дефіциту в Європі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц критично висловився про обмеження цін на газ – таку заяву він озвучив перед самітом Євросоюзу в Берліні 20 жовтня.

На думку Шольца, обмеження цін може призвести до падіння постачання газу до Європи.

«Політично встановлені обмеження цін завжди несуть ризик, що виробники будуть продавати свій газ в інших місцях, і зрештою ми, європейці, матимемо менше газу, а не більше», – припустив канцлер Німеччини.

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Лідери ЄС планують зустрітися в Брюсселі 20 жовтня вдруге за останні два тижні, аби обговорити шляхи зниження цін на енергоносії.

Очікується, що найбільшим каменем спотикання в дискусії буде зниження цін на газ. Його в тій чи іншій формі підтримують 15 країн, у тому числі Франція та Польща, натомість низка членів блоку, в тому числі Німеччина та Нідерланди, виступають проти.

За даними Євросоюзу, учасники саміту 20-21 жовтня говоритимуть про Україну, енергетику, економічні проблеми та зовнішні відносини. Також очікується виступ президента України Володимира Зеленського.