Російський обстріл пошкодив об’єкт енергетики в Криворізькому районі – Резніченко

Російські війська вночі обстріляли Криворізький район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 20 жовтня.

«Нервова ніч у Криворізькому районі… Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби», – написав він у своєму Телеграмі.

За попередніми даними, люди внаслідок удару не постраждали. Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул також підтвердив, що втрат не було. У решті районів Дніпропетровщини ніч пройшла без надзвичайних ситуацій.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, цілячи при цьому у житлові будинки й інші цивільні об’єкти і вбиваючи цивільних людей. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».