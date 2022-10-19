Кличко просить киян 20 жовтня максимально економити електроенергію

Ситуація з електропостачанням після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури залишається складною, заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Звертаюся до мешканців столиці у четверг, 20 жовтня, максимально скоротити електроспоживання в пікові години навантаження на систему. З 7:00 до 23:00 не вмикайте потужні електроприлади – мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі. Опалювальний сезон у Києві ми розпочинаємо 20 жовтня, зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію (щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами). Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми», – звернувся Кличко.

Він також попросив підприємців, власників рекламних площ, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів.

Крім того, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в Києві, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

У свою чергу, компанія «Укренерго» попередила, що 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

«Де саме, в який час – дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові – тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин», – повідомила компанія.

У Міненерго і в ОПУ також попросили громадян економити електрику.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 19 жовтня радник міністра енергетики Олександр Харченко, близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено російськими обстрілами.