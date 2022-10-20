Зеленський виступить на саміті Євросоюзу – говоритиме про енергетику

Президент Володимир Зеленський звернеться до учасників саміту Європейської Ради 20 жовтня – про це він розповів у вечірньому зверненні напередодні.

«Завтра братиму участь у саміті Європейського Союзу – звертатимусь до партнерів. Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу», – сказав він.

За даними Євросоюзу, учасники саміту 20-21 жовтня говоритимуть про Україну, енергетику, економічні проблеми та зовнішні відносини.

«Європейська Рада обговорити останні події у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, в тому числі її наслідки в Україні та за її межами. У цьому контексті, лідери ЄС також обговорять тривалу підтримку ЄС для України», – йдеться в анонсі події.

Читайте також: Сьогодні і завтра у різних регіонах України можливі відключення електрики – Міненерго

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

19 жовтня у Офісі президента провели стратегічну нараду щодо енергопостачання і погодили заходи на випадок відсутності електрики.