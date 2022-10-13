Зеленський припускає, що Росія може завдати удару по українській ГТС для шантажу ЄС

Президент України Володимир Зеленський припускає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі, аби після цього вимагати від ЄС запуску «Північного потоку-2».

«Вони зірвали «Північний потік-1». Вони зірвуть у себе щось – їм абсолютно однаково, що підривати. Це їхній стиль. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС. Тому що в такому випадку вони скажуть – ми реагували», – сказав він в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF.

«Після цього він (Путін – ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ – ред.), нам треба запустити «Північний потік-2», інакше Європа залишиться без газу через Україну. Такий буде крок. Про це треба знати. Про це треба зараз говорити. І зараз потрібна чітка позиція – якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи (на території України, Росії), спеціально провокуючи, ми «Північний потік-2» не запустимо і санкцій не знімемо», – додав Зеленський.

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У вересні стало відомо про пошкодження газопроводів «Північний потік – 1» і «Північний потік – 2». 6 жовтня поліція Швеції, за результатами попереднього вивчення зібраних речових доказів, підтвердила версію про те, що витоки на газопроводах сталися внаслідок вибухів.

США, Велика Британія та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Британський телеканал Sky News з посиланням на джерело в Міністерстві оборони країни повідомляв, що до газопроводів могли бути прикріплені вибухові пристрої, які були приведені в дію дистанційно.

Хто і навіщо міг підірвати газопроводи, один із яких потрапив під санкції і не був запущений в експлуатацію, а другий нещодавно був зупинений, як стверджує російська сторона, з технічних причин – неясно. Відповідальність за диверсію ніхто не брав.

12 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що США, Україна та Польща є головними «вигодонабувачами, бенефіціарами» вибухів на «Північних потоках».

Витоки на газопроводах сталися на тлі безпрецедентного загострення відносин між Євросоюзом та Росією у зв’язку з війною РФ в Україні та різкого зниження постачання газу з Росії до ЄС. Чи вдасться відновити «Північний потік», поки що невідомо.