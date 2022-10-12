Польська компанія заявила про витік із російського нафтопроводу «Дружба»

У нафтопроводі «Дружба», який з’єднує Росію та Німеччину, виявлено витік на території Польщі, повідомив оператор польської ділянки нафтопроводу PERN 12 жовтня.

Прорив виявили на одній із ліній західної секції нафтопроводу у близько 70 кілометрів від міста Плоцк. Ця лінія використовується для постачання сирої нафти до Німеччини. Пресслужба зазначила, що нафтопровід частково перекрито.

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«Причина інциденту на цей момент невідома. Накачування в ураженій лінії було негайно припинено. Лінія 2-го трубопроводу працює нормально», – повідомили в PERN, додавши, що витік виявили пізно ввечері 11 жовтня.

Агентство Reuters цитує Матеуша Бергера, високопосадовця Польщі, відповідального за енергетичну інфраструктуру, який заявив, що немає підстав вважати, що витік стався через саботаж.

«Тут можна говорити про випадкові пошкодження», - сказав він.

Нафтопровід «Дружба» є одним із найбільших у світі трубопроводів, який постачає російську нафту до більшості країн Центральної Європи, в тому числі до Німеччини, Польщі, Білорусі, Угорщини, Словаччини, Чехії та Австрії.

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Виявлення витоку на основному маршруті транспортування нафти до Німеччини сталося на тлі занепокоєння щодо безпеки європейських поставок енергоресурсів після того, як на газопроводах Nord Stream у Балтійському морі нещодавно сталися витоки, які, на думку офіційних осіб Заходу та Росії, були спричинені саботажем.

Європа також зіткнулася з серйозною енергетичною кризою в результаті вторгнення Москви в Україну, яке призвело до скорочення постачання до багатьох країн.