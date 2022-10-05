Попри заклики США, країни ОПЕК+ погодилися обмежити виробництво нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+), до якої входить Росія, 5 жовтня погодилася скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на день, що стало найбільшим скороченням видобутку з часів пандемії COVID-19 у 2020 році.

Це рішення стало відмовою президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, який закликав ОПЕК+, очолювану Саудівською Аравією, не скорочувати видобуток. Це рішення, ймовірно, призведе до підвищення цін, що вигідно Росії, оскільки вона використовує доходи від нафти для фінансування свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Білий дім відреагував на рішення, заявивши, що Байден «розчарований недалекоглядним рішенням» у той час, коли світова економіка має справу з «тривалим негативним впливом вторгнення Путіна в Україну».

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Рішення «найбільш негативно вплине на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії», йдеться у спільній заяві радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та директора Національної економічної ради Браяна Діза.

Байден закликав свою адміністрацію та Конгрес вивчити шляхи збільшення виробництва енергії в США та зменшення контролю ОПЕК над цінами на енергоносії.

Адміністрація президента США висловила стурбованість тим, що скорочення видобутку сигналізує про більш тісну співпрацю між Саудівською Аравією та Росією.

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За словами прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр, це рішення ясно показало, що ОПЕК+ узгоджує політику з Росією.

«Сьогоднішнє оголошення є нагадуванням про те, чому так важливо, щоб Сполучені Штати зменшили свою залежність від іноземних джерел викопного палива», — додав Жан-П’єр.

Цього ж дня в Білому домі заявили, що Байден наказав знову вивільнити нафту зі Стратегічного нафтового резерву США, намагаючись знизити ціни.