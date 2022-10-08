Путін наказав арештувати нафтогазовий проєкт «Сахалін-1», загрожуючи іноземним інвесторам

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про встановлення нового оператора для масштабного міжнародного нафтогазового проєкту на Далекому Сході Росії, який зачіпає мільярди доларів інвестицій від великих компаній США, Японії та Індії.

Таке рішення від 7 жовтня повторює стратегію, яку Кремль нещодавно використав для захоплення інших енергетичних активів, що належать іноземним державам.

Путін наказав надати російському уряду повноваження вирішувати, чи можуть іноземні учасники «Сахалін-1» зберігати свої пакети акцій у спільному підприємстві.

Рух до такої націоналізації ще більше ускладнює спроби американської Exxon Mobil вийти з Росії після того, як наприкінці лютого були введені міжнародні санкції через наказ Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну. Exxon володіє 30-відсотками акцій в діяльності «Сахаліну-1». Це також встановлює можливі суперечки з японською Sodeco, яка володіє 50-ма відсотками, та індійською ONGC Videsh.

Ні Exxon, ні Sodeco ще не реагували на указ Путіна.

У Кремлі заявляють про створення російської компанії в рамках дочірньої компанії «Роснефти» «Сахалінморнафтогаз-шельф» для контролю над правами інвесторів на «Сахаліні-1».

Встановлюється місячний термін для іноземних партнерів, щоб подати запит на акції нової організації через російський уряд після того, як компанія буде створена.

США очолили зусилля із безпрецедентних економічних та інших санкцій проти РФ із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Японія у червні припинила купівлю російської нафти. І тільки Індія здебільшого зберігала мовчання щодо російської агресії проти України. Втім прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у вересні на своїй першій особистій зустрічі з Путіним після вторгнення сказав, що «сьогоднішня ера не підходить для війни».

Проєкт «Сахалін-1» біля острова Сахалін на східному узбережжі Росії експлуатує три родовища в Охотському морі, використовуючи передову технологію збільшеного охоплення для деяких із найдовших свердловин у світі.

Путін у липні вже видав схожий указ щодо «Сахалін-2», щоб отримати повний контроль над сестринським проєктом на Далекому Сході, в якому Shell і японські Mitsui & Co і Mitsubishi Corp були партнерами.