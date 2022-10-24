НАТО відкидає звинувачення Москви щодо «української брудної бомби» – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поговорив із міністрами оборони Великої Британії та Сполучених Штатів Беном Воллесом і Ллойдом Остіном. Про це він повідомив 24 жовтня.

За словами Столтенберґа, розмова стосувалася заяви Росії про те, що Україна нібито планує використати брудну бомбу на власній території.

«Союзники по НАТО відкидають це звинувачення. Росія не повинна використовувати це як привід для ескалації. Ми повинні залишатися стійкими у нашій підтримці України», – сказав очільник Альянсу.

23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні. При цьому він звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». Водночас він додав, що ця заява означає підготовку самої Росії до такого кроку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».