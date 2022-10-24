Росія намагатиметься використовувати повідомлення про «брудну бомбу» для подальшої ескалації – ГУР

Росія намагатиметься використовувати повідомлення про «брудну бомбу» для подальшої ескалації, заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

«Шойгу, Путін і вся ця камарилья буде пробувати використовувати цей та інші фейки як підставу для подальшої ескалації. Мовляв «Чому ви не створюєте демілітаризовану зону навколо ЗАЕС? Ми не відводимо окупаційний корпус, бо тоді з'явиться якась небезпека для ядерного об'єкта». Хоча вони і є цією небезпекою, терористами, які захопили атомну станцію. Ця брехлива і пропагандистська еквілібристика буде й далі використовуватися. Інша справа, що світ на це все зважає все менше і менше, а українці не зважають зосім. Тому це не уповільнить темпи української наступальної операції або темпи нашої співпраці з союзниками чи допомоги Україні, яка веде справедливу визвольну війну проти загарбників та терористів», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юсов переконаний, що якщо Москва наважаться на якісь нові військові злочини, реакція світу буде «однозначною і жорсткою».

Раніше 23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні.

При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби», про що заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонної розмови з колегами в країнах НАТО.

«Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко» – зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Раніше Москва неодноразово погрожувала застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ. Західні лідери засудили такі погрози.

Президент США Джо Байден попереджав Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

Як вважають фахівці, на момент розпаду СРСР Україна на своїй території мала третій за потужністю ядерний арсенал світу, але відмовилася від ядерної зброї і втратила ядерний статус у 1996 році.