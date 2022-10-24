Вашингтон, Лондон і Париж спільно відповіли на слова Шойгу щодо «брудної бомби»

Уряди США, Франції та Великої Британії виступили зі спільною заявою після оприлюднення російським міністром оборони Сергієм Шойгу звинувачень на адресу України щодо можливого застосування «брудної бомби».

У заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США, міністри закордонних справ Франції, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України «стільки часу, скільки це буде потрібно».

«Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн розмовляли з російським міністром оборони Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території. Світ побачить наскрізь будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії», – наголосили очільники зовнішньополітичних відомств.

На звинувачення Шойгу наразі офіційно не відреагувала Туреччина, з міністром оборони якої російський високопосадовець також говорив 23 жовтня.

Увечері 23 жовтня на російські звинувачення відреагували в Києві. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби», про що заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонної розмови з колегами в країнах НАТО.

«Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко» – зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Раніше 23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні.

При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

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Раніше президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

Як вважають фахівці, на момент розпаду СРСР Україна на своїй території мала третій за потужністю ядерний арсенал світу, але відмовилася від ядерної зброї і втратила ядерний статус у 1996 році.