Лавров наполягає, що звинувачення Москви на адресу Києва щодо «брудної бомби» небезпідставні

Москва вважає, що оприлюднені російським міністром оборони Сергієм Шойгу звинувачення на адресу України щодо «брудної бомби» мають під собою підстави. Про це 24 жовтня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«У нас є конкретна інформація щодо тих установ в Україні, тих наукових інститутів, які мають технології, що дозволяють створити ось цю брудну бомбу. У нас є інформація, яку ми перевіряли по відповідних каналах про те, що це не порожня підозра, що тут є серйозні підстави вважати, що подібні речі можуть плануватися», – твердить Лавров, слова якого цитують російські інформагенції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ відвідати Україну для перевірки російських звинувачень у нібито розробці українцями «брудної бомби». Про це, як повідомив сам Кулеба у твітері, він говорив 24 жовтня із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні обʼєкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від Росії Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати», – написав Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби», про що заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонної розмови з колегами в країнах НАТО.

«Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко» – зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Раніше 23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні.

При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

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Раніше президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

Як вважають фахівці, на момент розпаду СРСР Україна на своїй території мала третій за потужністю ядерний арсенал світу, але відмовилася від ядерної зброї і втратила ядерний статус у 1996 році.