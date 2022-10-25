Використання Росією «брудної бомби» буде «серйозною помилкою» – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 25 жовтня попередив Росію, що використання тактичної ядерної зброї було б «неймовірно серйозною помилкою». Таку заяву він озвучив після тверджень Москви, що Україна нібито готується застосувати так звану брудну бомбу на власній території.

За словами Байдена, він витратив «багато часу», розглядаючи ці претензії Росії, які вона висунула на вихідних.

«Дозвольте мені лише сказати, що Росія зробила б неймовірно серйозну помилку, якби застосувала тактичну ядерну зброю. Я поки що не можу гарантувати вам, що це операція під фальшивим прапором. Ми не знаємо. Але це було б серйозною помилкою», – сказав президент США журналістам.

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Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков 25 жовтня заявив журналістам, що відмова Вашингтона взяти до відома «попередження» Росії є «недоречною з огляду на серйозність загрози, про яку ми говоримо».

Цього ж дня посол Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі назвав звинувачення Росії «відверто брехливими».

Жодних нових доказів не було надано Раді Безпеки ООН під час закритого засідання, сказав Каріукі.

«Україна чітко дала зрозуміти: їй нема чого приховувати», – додав він.

23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні. При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». За його словами, це означає одне – «Росія все це вже підготувала». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Після звинувачень Москви щодо ймовірного застосування «брудної бомби» Київ запросив МАГАТЕ «терміново направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають ці об’єкти.

Раніше Москва неодноразово погрожувала застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ. Західні лідери засудили такі погрози.