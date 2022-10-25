Рада Безпеки ООН обговорить заяви Росії щодо «брудної бомби»

Рада Безпеки ООН у вівторок за закритими дверима обговорить заяви Росії про те, що Україна планує застосувати «брудну бомбу». Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на дипломатів.

За даними агенції, посол Росії в ООН Василь Небензя повторив заяву про те, що Київ планує таку провокацію, у листі до Ради та генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Раніше 23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні.

При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». За його словами, це означає одне – «Росія все це вже підготувала». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Після звинувачень Москви щодо ймовірного застосування «брудної бомби» Київ запросив МАГАТЕ «терміново направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають ці об’єкти.

Раніше Москва неодноразово погрожувала застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ. Західні лідери засудили такі погрози.