МАГАТЕ перевірить українські ядерні об’єкти після того, як Київ і Захід відкинули заяви Росії про «брудну бомбу»

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії на запит Києва відвідають два ядерні об’єкти України для проведення перевірки, повідомив генеральний директор організації Рафаель Ґроссі.

За його словами, обидва об’єкти регулярно відвідують співробітники МАГАТЕ. Цього разу організація має намір перевірити їх на наявність «будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалу».

«Місяць тому МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць, і всі наші висновки узгоджуються з деклараціями України про стан безпеки. Там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів», – йдеться у заяві.

Інспекція пройде після російських звинувачень у нібито розробці українцями «брудної бомби». Україна та її союзники категорично відкинули заяви Росії про те, що Київ розробляє «брудну бомбу» для використання проти сил Москви, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив МАГАТЕ «терміново направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки «брудної бомби».

Кулеба зазначив, що Україна завжди була прозорою, і їй «нічого приховувати».

Твердження Росії про те, що Київ нібито готує провокації з застосуванням так званої «брудної бомби», пролунали від міністра оборони Росії Сергія Шойгу в низці телефонних розмов з його колегами з кількох країн НАТО.

Британія, Франція та США 23 жовтня виступили зі спільною заявою, в якій відкинули ці заяви.

Проте Росія і далі наполягає на своїх твердженнях – на тлі тижнів військових невдач російських військ на півдні та сході України.

Водночас заяви Москви про те, що Україна нібито може застосувати «брудну бомбу», викликали занепокоєння, що Росія сама може використати такий пристрій і звинуватити Київ.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не бачать поки ніяких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але сказав, що для Москви будуть наслідки, незалежно від того, чи вона застосує «брудну бомбу», чи будь-яку іншу ядерну зброю.