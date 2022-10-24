Використання Росією «брудної» чи ядерної бомби матиме наслідки – Держдеп США

Незалежно від того, використає Росія так звану «брудну бомбу» чи звичайну ядерну зброю, вона матиме наслідки, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє агенція Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи буде Вашингтон ставитися до використання «брудної бомби» так само, як до будь-якої іншої ядерної бомби, Прайс сказав, що «будуть наслідки» для Росії в будь-якому випадку.



«Незалежно від того, використовує вона «брудну бомбу» чи ядерну бомбу. Ми дуже чітко це сказали», – сказав Прайс.

Раніше сьогодні американський високопоставлений військовий чиновник заявив, що Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія вирішила застосувати ядерну, хімічну чи біологічну зброю в Україні.

Ці заяви з'явилися на тлі звинувачень Москви у тому, що що Україна може застосувати так звану «брудну бомбу».

Раніше 23 жовтня в Москві заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу обговорив із колегами в країнах НАТО ситуацію в Україні.

При цьому російський міністр звинуватив Київ у можливому застосуванні «брудної бомби» – так називають зброю, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Україною провокацій із застосуванням так званої «брудної бомби». За його словами, це означає одне – «Росія все це вже підготувала». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що «брехня Росії… настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна».

Раніше Москва неодноразово погрожувала застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ. Західні лідери засудили такі погрози.