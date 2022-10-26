Шойгу розповів про «брудну бомбу» колегам з Індії та Китаю

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів 26 жовтня переговори зі своїми колегами з Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Веєм Фенхе.

У пресрелізах російського військового відомства з приводу обох розмов дається однакове формулювання: «Обговорено ситуацію в Україні. Генерал армії Сергій Шойгу довів до колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням «брудної бомби».

Раніше аналогічні переговори Шойгу провів із міністрами оборони США, Великої Британії, Туреччини та Франції. Такі ж телефонні розмови проводив із іноземними колегами голова Генштабу Росії Валерій Герасимов.

У спільній відповіді на звинувачення Шойгу на адресу України міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції відзначили, що не вірять заявам російського міністра оборони.

«Ми всі відкидаємо відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території», – ідеться в заяві очільників зовнішньополітичних відомств.

Після заяв Москви Україна звернулася до МАГАТЕ з проханням перевірити ядерні обʼєкти на своїй території, і агенція ООН відповіла згодою на таку пропозицію.