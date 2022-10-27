Кремль все ще хоче військової перемоги і зміни влади в Україні, а не переговорів – ISW

Риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і зберігає максималістські цілі щодо війни, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін заявив, що Україна «втратила суверенітет» на зустрічі з представниками спецслужб Співдружності Незалежних Держав (СНД) 26 жовтня. Путін заявив, що США використовують Україну як «таран» проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД. 26 жовтня спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін посилив цей наратив, заявивши, що «Україна втратила здатність існувати як держава», «Україна окупована НАТО» і «[Україна] стала колонією США», – пишуть дослідники.

За їхніми словами, такі заяви є несумісними з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, «не кажучи вже про вирішення конфлікту, який розпочала Росія».

«Натомість це переконливо свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні й зміни режиму в Києві», що дало б змогу повернути України під російський контроль.

Крім того, наголошують в ISW, це вказує і на те, що цілі Путіна виходять за межі території, про анексію якої він заявив, «не кажучи вже про території, які насправді контролюють його сили».

На початку цього місяця президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що нещодавні заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, «щоб зупинити звільнення України».

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Раніше Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

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