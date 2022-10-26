Київ вперше після 24 лютого відвідав лідер країни Африки – Зеленський

До Києва 26 жовтня приїхав із візитом президент Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Він також головує в Економічному співтоваристві країн західної Африки. Фактично він є представником одразу 15 африканських країн, що входять до цього співтовариства. І це перший африканський лідер, який відвідав нашу державу після 24 лютого», – зазначив він.

За словами Зеленського, Україна «послідовно розширює» контакти з Африкою.

«Багато переговорів і домовленостей відбуваються вперше в нашій історії. Дуже важливо, щоб на цьому континенті, де вплив Кремля традиційно суттєвий, чули українську позицію й знали повну правду про те, що реально відбувається. Ми це забезпечуємо», – додав він.

Президент також згадав про блокування Росією експорту зерна з України, від якого залежить також і харчова безпека африканських країн.

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«На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобовʼязання, – вже 175. І це не просто якась там торговельна проблема. Це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і у Європі», – заявив Зеленський.

Він застеріг, що в разі негативного сценарію блокада може завершитися новою міграційною кризою.

Умару Сіссоку Ембало за день візиту до Києва, 25 жовтня, відвідав Росію, де зустрівся з Володимиром Путіним.

Голова МЗС Дмитро Кулеба у жовтні почав перше в історії України дипломатичне турне Африкою, проте мусив перервати його і повернутися до Києва після масованих російських обстрілів столиці та інших регіонів України 10 жовтня.