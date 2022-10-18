Жодна дипломатична установа наразі не повідомляла про намір залишити Україну – МЗС

У Міністерстві закордонних справ прокоментували повідомлення про нібито виїзд деяких посольств із України. За словами речника Олега Ніколенка, таку інформацію поширюють російські джерела, аби «посіяти паніку».

«Останній приклад – раптове «закриття» посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні. Ми постійно підтримуємо зв’язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа – США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших – не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці», – розповів Ніколенко.

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Він подякував іноземним дипломатам, які залишаються в Україні «в цей непростий час». Також представник МЗС прокоментував рекомендації інших країн своїм громадянам виїхати:

«Безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли Росією Києва 10 жовтня».

Ніколенко нагадав, що дві дипломатичні установи зазнали руйнувань через обстріл Києва минулого тижня, і закликав іноземних дипломатів, як і українців, не нехтувати сигналами тривоги.

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«Українська сторона продовжуватиме докладати максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного права», – додав він.

Днями МЗС повідомило, що Росія навмисне поширює дезінформацію про нібито виїзд із Києва посольства Сербії. Насправді дипломатичне представництво цієї країни залишило Україну ще в березні і з того часу не поверталося.