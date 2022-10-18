Через ракетний удар по Києву загинули двоє людей, ще одна поранена – прокуратура

Унаслідок ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури Києва, за попередніми даними, загинули двоє людей, ще одна поранена, повідомляє у фейсбуці Київська міська прокуратура.



«18 жовтня збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкту енергозабезпечення на лівому березі столиці. За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще одну поранено. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Після цього російського обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Вранці 18 жовтня російські війська знову атакували Київ. За даними місцевої влади, після ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, триває ліквідація наслідків. Киян попередили про часткове обмежене електро- та водопостачання.

Окрім Києва, 18 жовтня війська РФ атакували Дніпро, Харків, Житомир та Миколаїв.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російська авіація сьогодні вранці атакувала українські області і Київ з Ростовської області.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».