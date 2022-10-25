Фундація Нобеля не запросить послів Росії й Білорусі на церемонію вручення премії

Фундація Нобеля, яка присуджує Нобелівську премію, не запросить офіційних представників Росії та Білорусі на святковий захід на честь вручення – про це йдеться в заяві організації 25 жовтня.

Пресслужба фонду вказує на те, що на подію зазвичай запрошують представників уряду Швеції, а також іноземних дипломатів.

«Фундація Нобеля запрошує послів, які перебувають у Швеції, але, з огляду на вторгнення Росії до України, Фундація вирішила не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі», – йдеться в заяві.

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Організатори вказують на те, що премія заснована на «повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму».

Нобелівський комітет оголосив 7 жовтня, що премію миру 2022 року отримають українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод», а також правозахисник Олесь Беляцький із Білорусі, який заснував правозахисну групу «Вясна», і російська організація «Меморіал». Комітет обґрунтував рішення тим, що всі вони «доклали видатних зусиль, щоб задокументувати воєнні злочини, порушення прав людини і зловживання владою».

В Україні це рішення викликало зауваження щодо доречності нагородження представників трьох країн у час повномасштабної війни Росії проти України, до якої залучена і Білорусь.