Ексголові федерального резерву США і ще двом економістам присудили Нобелівську премію з економіки

Колишній голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке, економісти Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг отримають премію Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля у 2022 році. Церемонія оголошення лауреатів відбулася у Стокгольмі 10 жовтня.

Вчені відзначені за дослідження банків і фінансових криз. Зазначається, що їхні роботи у цій галузі заклали фундамент таких досліджень ще у ранніх 1980-их роках. У заяві Нобелівського комітету йдеться про те, що їхні роботи показали, чому для економіки країн життєво важливо уникати краху банків.

У повідомленні комітету йдеться про те, що роботи Даймонда і Дібвіга показали важливість банків як посередників між власниками заощаджень та інвестиціями. У них же теоретично обґрунтовується вразливість банків перед чутками про їхній швидкий крах: відбувається масове вилучення грошей і банк руйнується.

Бернанке аналізував причини і наслідки Великої депресії у США. У його роботах показується, як масова втеча вкладників із банків стала вирішальним чинником у тому, що криза виявилася такою глибокою й тривалою. Коли банки впали, було втрачено зібрану ними інформацію про позичальників, що скоротило можливості майбутніх продуктивних інвестицій, йдеться в тексті.

Премія з економіки не входить до традиційних Нобелівських премій, що вручаються за заповітом Альфреда Нобеля. Її заснував та фінансує Банк Швеції.

Бернанке був головою ФРС за президентів Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами. На час його керівництва резервною системою припала іпотечна криза в США 2007 року, яка переросла у світову економічну кризу 2008 року. Він був ідеологом проведення політики кількісного пом’якшення, що вивела США із кризи.