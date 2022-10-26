Бачимо кроки вперед – Зеленський про співпрацю з Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня повідомив про зрушення у питанні співпраці між Україною та Ізраїлем.

«Усіх бентежать наші відносини (з Ізраїлем – ред.). Хоча останнім часом вони стали теплішими. Після паузи ми бачимо кроки вперед… Ми на початку співпраці з Ізраїлем», – зазначив він на брифінгу після зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало.

Зеленський зазначив, що наразі почали співпрацю українська та ізраїльська розвідки, але відмовився повідомити деталі, як саме це відбувається.

Водночас, за словами Зеленського, він розраховує на більшу підтримку з ізраїльської сторони.

«Ізраїль знає, що таке війна. Ми вважаємо, що Ізраїль має більше підтримувати Україну. Ми чекаємо на це ще з 24 лютого. Ми бачимо, що ізраїльський народ підтримує українців, але нам потрібне політичне лідерство Ізраїлю», – наголосив президент.

Уряд Ізраїлю намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай 16 жовтня заявив про необхідність надання Україні військової допомоги. Проте через кілька днів міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Ізраїль не має наміру надавати Україні зброю у війні з Росією.

24 жовтня Володимир Зеленський вкотре заявив, що Київ хотів би допомоги Єрусалима. На думку президента України, допомога Ізраїлю може позбавити сенсу альянс Росії та Ірану.