«З ким ви?» – Зеленський звернувся до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що допомога Ізраїлю може позбавити сенсу альянс Росії та Ірану, і вкотре заявив, що Київ хотів би допомоги Єрусалима.



«За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас. І запас ракет у них скорочується. Ось чому Росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла в Ірані. І цей їхній альянс просто не відбувся б, якби свого часу ваші політики ухвалили одне лише рішення. Рішення, про яке ми просили. Щоразу, коли ми в Україні на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача обговорюємо російський ракетний і дроновий терор, ми говоримо й про наших партнерів, які вже допомагають чи можуть нам допомогти захистити небо. На жаль, слова «Ізраїль», «ізраїльські» при цьому не звучать», – заявив він у відеозверненні до учасників Саміту демократії Haaretz.

Зеленський зауважує, що якби Україна могла убезпечити своє небо, коли зіткнулася з ракетною й дроновою загрозою, у Росії зараз не було б навіть «мотиву йти в Іран і щось пропонувати йому в обмін на сприяння в терорі».



Президент України вважає, що ще можна позбавити сенсу альянс Росії та Ірану, «якщо будемо діяти разом – ми з вами так само, як і з іншими демократіями».



«Нам допомагають багато демократичних країн. Але ми хотіли б і вашої допомоги…Але чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?» – додав він.

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Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай 16 жовтня заявив про необхідність надання Україні військової допомоги. Проте через кілька днів міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Ізраїль не має наміру надавати Україні зброю у війні з Росією.

Уряд Ізраїлю намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Президент Володимир Зеленський ще в березні під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.