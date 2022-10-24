NYT: Ізраїль надав Україні дані для боротьби з іранськими дронами

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з іранськими ударними безпілотниками Shahed-136, які Росія використовує проти України, повідомила з посиланням на не названого на ім’я українського чиновника газета The New York Times.

Чиновник у розмові з виданням, зокрема, сказав, що Ізраїль надав дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники. Офіційно ані Ізраїль, ані Україна це не коментували.

Минулого тижня українська влада офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням про постачання систем ППО, вказуючи, зокрема, на те, що Іран, відкритий противник Ізраїлю, постачає безпілотники Росії. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц відхилив прохання. При цьому Ізраїль обіцяв поставити систему раннього попередження про повітряні нальоти.

Напередодні «Сирійський центр моніторингу прав людини», що базується у Великій Британії, повідомив, що при повітряному ударі Ізраїлю по цілях у Сирії 21 жовтня був знищений цех, в якому вироблялися іранські безпілотники. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Москва і Тегеран заперечують постачання Іраном безпілотників Росії. Проте, за численними твердженнями фахівців, безпілотники «Герань-2», які російські військові останні тижні використовують в Україні, по суті є іранськими дронами Shahed-136. Вони використовувалися для ударів, зокрема, по цивільних об’єктах у великих містах.

Розвідка Міноборони Великобританії 24 жовтня виступила із твердженням, що Україна дедалі успішніше бореться з цими дронами-камікадзе, збиваючи до 85% безпілотників.