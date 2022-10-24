86% українців за продовження збройної боротьби проти РФ, попри масовані обстріли – опитування

Абсолютна більшість українців впевнена в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти Росії, навіть якщо удари по цивільній інфраструктурі України триватимуть, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«Попри російські обстріли, які руйнують інфраструктуру і забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (решта 15% скоріше погоджуються). Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії», – йдеться в дослідженні.

Дослідники зазначають, що хоча із заходу на схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір. Зокрема, на сході 69% опитаних дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів), додають соціологи.

«Якщо метою терористичних обстрілів українських міст для Росії було посіяти паніку, зневіру і примусити українців капітулювати, то ми знову бачимо, як Росія «блискучо» реалізовує свої цілі. Так, терор продовжується, люди гинуть чи зазнають поранень, українські сім’ї змушені в темряві проводити вечори. Проте всенародний біль від втрат і руйнувань не залякує людей, а каналізується «у гнів і злість на ворогів». Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги», – прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили 21-23 жовтня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1000 респондентів, що живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Ці обстріли завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 10 по 20 жовтня російськими обстрілами в 16 регіонах України пошкоджені понад 400 об’єктів, серед яких десятки енергетичних.