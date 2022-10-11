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МЗС: режим Путіна втратив свій шанс на переговори

«З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика»

Режим російського президента Володимира Путіна втратив свій шанс на переговори, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він написав про це у фейсбуці, коментуючи слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський ще може погодитися на переговори з Росією.

«Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно – іншого міністра закордонних справ. А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв’ю – в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями», – написав Ніколенко.

Раніше в інтерв’ю російському державному телеканалу «Росія 1» Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський може змінити рішення щодо відмови вести переговори з керівництвом Росії. «Я не виключаю, що він як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись у якому настрої він вранці встане і чим займатиметься. Або накажуть йому з Вашингтона або з Лондона», – сказав Лавров.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України. Зеленський також заявив, що Україна буде говорити з «наступним» президентом Росії.

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