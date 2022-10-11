МЗС: режим Путіна втратив свій шанс на переговори

Режим російського президента Володимира Путіна втратив свій шанс на переговори, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він написав про це у фейсбуці, коментуючи слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський ще може погодитися на переговори з Росією.

«Режим Путіна втратив свій шанс на переговори. З терористами переговори не ведуть. Це загальна світова практика. Як вже зазначав Володимир Зеленський, Україна вестиме перемовини з Росією за іншого російського президента, а також очевидно – іншого міністра закордонних справ. А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв’ю – в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями», – написав Ніколенко.

Раніше в інтерв’ю російському державному телеканалу «Росія 1» Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський може змінити рішення щодо відмови вести переговори з керівництвом Росії. «Я не виключаю, що він як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись у якому настрої він вранці встане і чим займатиметься. Або накажуть йому з Вашингтона або з Лондона», – сказав Лавров.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України. Зеленський також заявив, що Україна буде говорити з «наступним» президентом Росії.