Ердоган і Путін зустрінуться 13 жовтня в Астані – Кремль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту в Казахстані 13 жовтня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 жовтня заявив, що два лідери зосередяться на темі розв’язаної Росією війни проти України та російсько-турецьких двосторонніх зв’язках.

Раніше сьогодні інформаційні агентства AFP і dpa цитували турецьких офіційних осіб, які заявляли, що президенти зустрінуться в Астані під час Наради із взаємодії і заходів довіри в Азії (CICA), яка розпочнеться 12 жовтня.

Востаннє Ердоган і Путін зустрічалися в середині вересня в Узбекистані на полях саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва.

Туреччина, яка є членом НАТО, позиціонує себе як посередника між Україною та Росією після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення на українську територію 24 лютого. Хоча Анкара критикувала Москву, вона не приєдналася до економічних і фінансових санкцій Заходу.

Ердоган публічно висловив сподівання, що зможе зібрати Путіна та президента України Володимира Зеленського для переговорів щодо припинення війни.

Після серйозних невдач на полях битв минулого місяця, коли українські сили почали успішні контрнаступи для звільнення територій, окупованих російськими військами, Путін сказав, що Москва «готова» до переговорів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України. Зеленський також заявив, що Україна буде говорити з «наступним» президентом Росії.