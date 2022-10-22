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«Світ може і повинен зупинити цей терор» – Зеленський про 36 російських ракет по Україні з початку доби

«Це підлі удари по критично важливих об’єктах, характерна тактика терористів», каже президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по регіонах України, завдані сьогодні російською армією.

«Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої», – написав Зеленський у фейсбуці.

Він розмістив фото одного з уражених російськими військами енергетичних об’єктів, і додав, що «це підлі удари по критично важливих об’єктах, характерна тактика терористів».

«Світ може і повинен зупинити цей терор», – звернувся президент.

Вранці 22 жовтня у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в Одесі, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Кропивницькому. У результаті обстрілів, за даними влади, було пошкоджено критичну інфраструктуру, що вплинуло на водо- і електрозабезпечення низки регіонів.

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