«Світ може і повинен зупинити цей терор» – Зеленський про 36 російських ракет по Україні з початку доби

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по регіонах України, завдані сьогодні російською армією.

«Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої», – написав Зеленський у фейсбуці.

Він розмістив фото одного з уражених російськими військами енергетичних об’єктів, і додав, що «це підлі удари по критично важливих об’єктах, характерна тактика терористів».

«Світ може і повинен зупинити цей терор», – звернувся президент.

Вранці 22 жовтня у більшості областей України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в Одесі, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Кропивницькому. У результаті обстрілів, за даними влади, було пошкоджено критичну інфраструктуру, що вплинуло на водо- і електрозабезпечення низки регіонів.