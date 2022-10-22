Пошкодження об’єкта енергетики в Луцьку критичні, фактично він знищений – мер

У результаті масового ракетного удару російських військ вранці 22 жовтня в Луцьку був знищений вщент енергетичний об’єкт, повідомив у фейсбуці міський голова Ігор Поліщук.

«Пошкодження об’єкта енергетики, по якому було здійснено влучання, критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе», – зазначив Поліщук.

Також міський голова Луцька розповів, що, за попередніми даними, влучання було здійснене трьома ракетами Х-101.

За словами мера ракетний удар призвів до часткового знеструмлення Луцька.

«Прильоти в об’єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники», – повідомив він.

Ударна хвиля пошкодила приватний будинок, один цивільний має опіки. За попередніми даними, ніхто не загинув.

Вранці 22 жовтня у більшості областей України лунала повітряна тривога.

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко також повідомив про влучання в області. Окрім Луцька, світло та водопостачання зникли в кількох населених пунктах, також погіршився мобільний зв’язок.

Раніше стало відомо і про знеструмлення Хмельницького через російський ракетний удар.