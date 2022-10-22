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У Житомирі є перебої з електрикою, подачу води відновили – мерія

Сьогодні ракетних ударів було завдано військами РФ по енергетичній інфраструктурі Хмельницького, від якого отримує електроенергію місто Житомир

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що після ракетних атак військ РФ по Україні в суботу вода у місті вже подається, але є ще незначні проблеми.

«Вже запустили всі об’єкти «Водоканалу». Вода подається в місто. Ще є проблеми на Польовій. Однак, це не пов’язано з електропостачанням, а з вирівнюванням тиску. Частина Житомира все ще без світла», – повідомили в мерії Житомира.

Там зазначили, що енергетики до вечора обіцяють повністю підключити місто.

«Паралельно підключаємо котельні», – йдеться в повідомленні.

22 жовтня через відсутність електроенергії у Житомирі тимчасово призупинили водопостачання у кількох районах міста, повідомлялося і про перебої з електрикою. Це сталося після того, як війська РФ завдали вранці ракетних ударів по Україні. Ракетних ударів було завдано, зокрема, по енергетичній інфраструктурі Хмельницького, від якого отримує електроенергію місто Житомир.

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