У Житомирі є перебої з електрикою, подачу води відновили – мерія

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що після ракетних атак військ РФ по Україні в суботу вода у місті вже подається, але є ще незначні проблеми.

«Вже запустили всі об’єкти «Водоканалу». Вода подається в місто. Ще є проблеми на Польовій. Однак, це не пов’язано з електропостачанням, а з вирівнюванням тиску. Частина Житомира все ще без світла», – повідомили в мерії Житомира.

Там зазначили, що енергетики до вечора обіцяють повністю підключити місто.

«Паралельно підключаємо котельні», – йдеться в повідомленні.

22 жовтня через відсутність електроенергії у Житомирі тимчасово призупинили водопостачання у кількох районах міста, повідомлялося і про перебої з електрикою. Це сталося після того, як війська РФ завдали вранці ракетних ударів по Україні. Ракетних ударів було завдано, зокрема, по енергетичній інфраструктурі Хмельницького, від якого отримує електроенергію місто Житомир.