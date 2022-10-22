Офіс президента повідомив, скільки абонентів залишилися без електроенергії через ранкові удари

Російські ракетні удари призвели до відключення електроенергії в низці областей України, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 22 жовтня.

«Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни. Станом на зараз внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, в Рівненській – 174 790, в Кіровоградській – 61 913 та Одеській – 10 500», – заявив Тимошенко.

Він нагадав, що сили протиповітряної оборони збили 18 ракет.

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«Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію!» – закликав представник Офісу президента.

Компанія «Укренерго» повідомила раніше, що пошкодження від ракетних ударів співставні з тими, яких Росія завдала в ході обстрілів 10-12 жовтня.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Київ робить все, щоб отримати «більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО».

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетного удару по низці областей України. У кількох містах, в тому числі Хмельницькому, на Волині, Миколаївщині та Одещині, є перебої з електропостачанням. Кілька людей отримали поранення, інформації про загиблих наразі немає.