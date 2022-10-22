Пошкодження від ранкового ракетного удару Росії співставні із завданими 10-12 жовтня – «Укренерго»

Ракетна атака Росії на енергетичні об’єкти західних регіонів України за пошкодженням співставна з тією, що якої Москва вдалася на початку минулого тижня, повідомляє оператор енергетичних систем «Укренерго» 22 жовтня.

«Рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади планують взятися до усунення руйнувань після того, як рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних ударів.

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«Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками», – повідомляє пресслужба компанії.

«Укренерго» просить споживачів заощаджувати електроенергії протягом всього дня, особливо в пікові години – з 6 по 11 годину, а також із 17 по 23.

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетного удару по низці областей України. У кількох містах, в тому числі Хмельницькому, на Волині та на Одещині, є перебої з електропостачанням. Кілька людей отримали поранення, інформації про загиблих наразі немає.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

20 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Він також наголосив, що за таких умов у разі нестачі економії електрики влада буде змушена примусово обмежувати електропостачання.