Через ракетний удар Луцьк частково знеструмлений – мер

Ракетний удар призвів до часткового знеструмлення Луцька, повідомив міський голова Ігор Поліщук вранці 22 жовтня.

«Прильоти в об’єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники», – повідомив він у своїх соцмережах.

За його даними, ударна хвиля пошкодила приватний будинок, один цивільний отримав опіки. За попередніми даними, ніхто не загинув.

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Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив про влучання в області. Окрім Луцька, світло та водопостачання зникли в кількох населених пунктах, також погіршився мобільний зв’язок.

Раніше стало відомо про знеструмлення Хмельницького через російський обстріл.

У більшості регіонів України триває повітряна тривога.