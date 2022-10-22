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Новини | Суспільство

На Київщині працює ППО – обласна адміністрація

Робота ППО (ілюстраційне фото)

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Перебувайте в укриттях. В області працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Обласна влада нагадує про заборону фотографувати або знімати роботу протиповітряної оборони, російські ракети та місця їхнього падіння.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус попереджав про загрозу ракетного удару в області.

У всіх областях України, крім Криму, триває повітряна тривога.

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