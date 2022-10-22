На Київщині працює ППО – обласна адміністрація

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє обласна військова адміністрація.
«Перебувайте в укриттях. В області працює ППО», – йдеться в повідомленні.
Обласна влада нагадує про заборону фотографувати або знімати роботу протиповітряної оборони, російські ракети та місця їхнього падіння.
Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус попереджав про загрозу ракетного удару в області.
У всіх областях України, крім Криму, триває повітряна тривога.
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